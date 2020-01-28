Калининградец перерезал горло товарищу, уронившему кастрюлю

28 Янв. 2020 2020-01-28T12:08:40+03:00

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Гурьевский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Калининградской области передал для рассмотрения в суде уголовное дело об убийстве на стройке.

Все действительно произошло 10 октября прошлого года на строительной площадке в поселке Шоссейное Гурьевского района. Компания работяг хорошо посидела после трудового дня, «уговорив» несколько бутылок спиртного. Один из собутыльников, наконец, решил, что с него достаточно, и направился в стоявший поблизости вагончик, чтобы отдохнуть. Но, входя туда, спьяну уронил на пол кастрюлю. Ее звон разбудил уже отдыхавшего 35-летнего жителя Славского района. Пролетарий взвился с койки и сначала несколько раз ударил нарушителя тишины кулаком в лицо, а потом и вовсе полоснул ножом по горлу.

- От полученного ранения 40-летний мужчина умер на месте преступления, - рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СКР Наталья Гацко. - Убийца после содеянного скрыться не пытался и оставался на месте до приезда сотрудников правоохранительных органов. На стадии предварительного следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под сражу. Вину в совершенном преступлении он признал.

ИСТОЧНИК KP.RU