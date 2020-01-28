В Славске осудили директора школы за хищение 630 тысяч рублей

28 Янв. 2020 2020-01-28T11:45:43+03:00

Мужчина сам себе установил выплату специальных и стимулирующих надбавок

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В Славске осудили директора городской школы. Мужчину обвиняли в превышении полномочий, а также в присвоении и растрате, сообщили «Комсомолке» в пресс-службе областной прокуратуры.

С февраля 2012 года по апреля 2018 года директор издавал приказы о тарификации педагогических работников, которыми сам себе установил выплату специальных и стимулирующих надбавок. За это время он смог присвоить более 630 тысяч бюджетных рублей.

Суд приговорил уже бывшего директора у трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU