На ул. Невского в Калининграде на «зебре» сбили 16-летнюю школьницу
Наезд произошел в начале девятого утра, за рулем микроавтобуса находился 78-летний пенсионер
.Фото: Госавтоинспекция Калининградской области
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Утром во вторник, 28 января, на улице А. Невского в Калининграде сбили пешехода. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Наезд на пешехода произошел в начале девятого утра в районе дома №51. 78-летний водитель микроавтобуса «Фольксваген» сбил 16-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть дороги по пешеходному переходу.
В результате наезда девушка получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение.
В ГИБДД сообщили, что водительский стаж у виновника ДТП составляет 50 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU