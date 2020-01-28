На ул. Невского в Калининграде на «зебре» сбили 16-летнюю школьницу

28 Янв. 2020 2020-01-28T11:57:20+03:00

Наезд произошел в начале девятого утра, за рулем микроавтобуса находился 78-летний пенсионер

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Утром во вторник, 28 января, на улице А. Невского в Калининграде сбили пешехода. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Наезд на пешехода произошел в начале девятого утра в районе дома №51. 78-летний водитель микроавтобуса «Фольксваген» сбил 16-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть дороги по пешеходному переходу.

В результате наезда девушка получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение.

В ГИБДД сообщили, что водительский стаж у виновника ДТП составляет 50 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU