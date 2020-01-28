Половина калининградских муниципалитетов приняла эстафету «Дорогами Победы»

28 Янв. 2020 2020-01-28T12:16:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Эстафета «Дорогами Победы» уже прошла на территории половины муниципалитетов области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

На этой неделе участниками памятной акции, приуроченной к Году памяти и славы, уже стали Гурьевск и посёлок Железнодорожный Правдинского городского округа.

Напомним, эстафета проходит в Калининградской области в честь 75-летия Великой Победы в соответствии с хронологией взятия населённых пунктов в ходе Восточно-Прусской наступательной операции 1944-1945 годов. Акцию уже приняли Краснознаменский, Неманский, Советский, Славский, Гусевский, Черняховский, Озёрский, Полесский и Гвардейский городские округа.

В честь Дня взятия Нойхаузена (Гурьевск) возле мемориального комплекса на братской могиле советских воинов в Гурьевске состоялся торжественный митинг. Участники акции почтили павших минутой молчания и возложили к мемориалу венки и цветы.

«Советская армия смела фашизм с лица земли. Сегодня, как никогда, ценна память о тех людях, которые одержали Великую Победу. О тех, кому мы обязаны мирным небом и процветанием Янтарного края. Во имя свободы последующих поколений они отдали свои жизни», – заявил Герой Российской Федерации Павел Кретов.

ИСТОЧНИК KP.RU