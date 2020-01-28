2020-01-28T12:20:05+03:00
Спорт

Три золота и серебро привезли калининградские теннисисты с чемпионата Северо-Запада

Сергей РЯБКОВ
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..Фото: предоставлено КОФНТ
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На прошлой неделе в Ухте завершился чемпионат Северо-Западного округа по настольному теннису в котором приняли участие ведущие спортсмены из Ленинградской, Калининградской, Архангельской, Вологодской областей и Республики Коми. По словам Калининградской областной федерации настольного тенниса турнир является отбором на финал лично-командного чемпионата России. Мужскую сборную Калининградской области заранее не определяли в главные фавориты, поэтому тем более важно, что мы выиграли практически все что можно.

Мастер спорта Кирилл Воробьев сначала привел сборную к победе в командном чемпионате, в решающем матче мы были сильнее Республики Коми со счетом 3:0. Следом, в финале личного первенства Кирилл смог взять реванш у неоднократного призера и победителя европейских и мировых чемпионатов среди кадетов и юниоров Максима Гребнева, представляющего Ленинградскую область, 4:3. В личном турнире в первую десятку также попали Александр Косенок (6-е место) и воспитанник ДЮСШ-7 Мирон Опапасенко (10-е место). Это его первое успешное выступление в серьезном взрослом соревновании.

Вишенкой на торте сборной области оказались еще две медали. Сначала первое место в парной категории у Воробьева и коллеги по команде Косенка. Затем серебро в смешанных парах опять у Кирилла Воробьева вместе с Анастасией Комовой (Ленобласть).

ИСТОЧНИК KP.RU

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