28 Янв. 2020 2020-01-28T12:38:21+03:00

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В Калининграде инспекторы ГИБДД отстранили от управления водителя бензовоза. В ходе проверки выяснилось, что опасный груз перевозили с многочисленными нарушениями, сообщили «Комсомолке» в региональном управлении Госавтоинспекции.

В частности, топливо перевозили без специального разрешения, не было и разрешения на допуск водителя на перевозку груза повышенной опасности. Кроме этого, у мужчины не было соответствующей категории, дающей права на управление грузовиком с полуприцепом. Также было выявлено отсутствие тахографического контроля при перевозке груза.

На водителя составили административный протокол, грузовик задержан и при помощи грузового эвакуатора перемещен на спецстоянку.

Госавтоинспекция информирует, что в случае выявления нарушений, за которые предусмотрено задержание транспортного средства, будут подлежать эвакуации на специализированные стоянки, в том числе грузовые автомобили и автобусы.

ИСТОЧНИК KP.RU