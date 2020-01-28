Из-за вспышки вируса в Китае в Калининграде отменили торжества в честь восточного Нового года

28 Янв. 2020 2020-01-28T12:58:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Калининградский Музей Мирового океана принял решение не проводить торжества, приуроченные к празднованию Китайского нового года. Как сообщает пресс-служба музея, связано это с вирусом в Китае.

«В связи со вспышкой коронавируса в Китае, Музей Мирового океана принял решение заменить развлекательную составляющую празднования Восточного Нового года на культурно-образовательный блок», - говорится в сообщении.

Так, 1 февраля в Морском выставочном центре музея в Светлогорске пройдут экскурсии, посвященные, в том числе, культуре Китая.

ИСТОЧНИК KP.RU