Из-за вспышки вируса в Китае в Калининграде отменили торжества в честь восточного Нового года
Музей Мирового океана отказался от веселого празднования
.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Калининградский Музей Мирового океана принял решение не проводить торжества, приуроченные к празднованию Китайского нового года. Как сообщает пресс-служба музея, связано это с вирусом в Китае.
«В связи со вспышкой коронавируса в Китае, Музей Мирового океана принял решение заменить развлекательную составляющую празднования Восточного Нового года на культурно-образовательный блок», - говорится в сообщении.
Так, 1 февраля в Морском выставочном центре музея в Светлогорске пройдут экскурсии, посвященные, в том числе, культуре Китая.
ИСТОЧНИК KP.RU