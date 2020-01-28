Власти оценили затраты на борьбу с борщевиком в Калининградской области

28 Янв. 2020 2020-01-28T13:21:10+03:00

На эти цели необходимо более 70 млн рублей

Изменить размер текста: A A

В Калининградской области 2211 гектаров земельных участков засорены борщевиком Сосновского. Такие данные были озвучены на заседании регионального правительства во вторник, 28 января.

Из общей площади засоренных земель 1763 гектара – это земли сельскохозяйственного назначения, 247 гектаров – земли населенных пунктов.

В этом году на борьбу с борщевиков необходимо 70,5 млн рублей, при этом, 49,4 млн рублей планируется выделить из областного бюджета.

Эти деньги, отметил представитель министерства сельского хозяйства, муниципалитеты смогут получить при софинансировании мероприятий по борьбе с борщевиком в размере 30 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU