В Калининграде магазин оштрафовали на 400 тысяч за продажу пива ночью и подросткам

28 Янв. 2020 2020-01-28T13:38:59+03:00

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В Калининграде магазин оштрафовали за нарушение законодательства о госрегулировании оборота алкогольной продукции. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В сентябре прокуратура проводила проверку и выяснила, что в магазине «Денди-Торг» на Московском проспекте, 110А продавали пиво несовершеннолетним, в том числе, в ночное время.

За продажу спиртного подросткам компанию оштрафовали на 300 тысяч рублей, еще 30 тысяч придется заплатить непосредственно продавцу. Кроме этого, компанию оштрафовали на 100 тысяч на ночную продажу спиртного, отметили в пресс-службе прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU