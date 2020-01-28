Калининградец беспрепятственно проник в школу и украл три мобильника

28 Янв. 2020 2020-01-28T14:21:00+03:00

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В Калининграде полицейские раскрыли кражу мобильных телефонов из школьной раздевалки. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Как оказалось, проникнуть в школу оказалось довольно легко. Злоумышленник сообщил охраннику, что ждет своего сына. Когда сотрудник охранного предприятия отвлекся, он незаметно прошел на второй этаж в раздевалку, где обыскал вещи учащихся и похитил три мобильных телефона.

Вора задержали спустя несколько дней, похищенные телефоны он успел продать. На него завели уголовное дело по статье «Кража», а это до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU