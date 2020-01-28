В Калининграде достроят дома четырех проблемных застройщиков
В Калининграде будут достроены проблемные объекты четырех застройщиков - «Вивагс», «Ганза-Сервис», «Альфастрой» и «Регион сервис». Об этом на заседании областного правительства сообщила министр регионального контроля (надзора) Елена Серая.
Она напомнила, что обязательства по завершению строительства домов долщиков взял на себя фонд «Жилищное и социальное строительство Калининградской области». После того, как дома будут достроены, около 600 калининградских семей смогут получить квартиры, которые они ожидают с 2008 года.
«Министерство в режиме онлайн осуществляет взаимодействие с федеральным фондом по защите прав пострадавших граждан – участников долевого строительства, – сказала министр. – 22 января состоялась встреча с аккредитованным фондом конкурсным управляющим, по итогам которой выработан план мероприятий по каждому конкретному объекту.
В свою очередь, губернатор Антон Алиханов заявил, что необходимо быстрее проводить конкурс и выбирать подрядчиков для начала работ по достройке.
«Деньги на это предусмотрены. Затягивать нельзя, – сказал глава региона. – Прошу доложить мне через месяц о проделанной в этом направлении работе».
ИСТОЧНИК KP.RU