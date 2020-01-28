2020-01-28T14:29:45+03:00
Общество

В Калининграде достроят дома четырех проблемных застройщиков

Около 600 калининградских семей смогут получить квартиры, которые они ожидают с 2008 года
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде будут достроены проблемные объекты четырех застройщиков - «Вивагс», «Ганза-Сервис», «Альфастрой» и «Регион сервис». Об этом на заседании областного правительства сообщила министр регионального контроля (надзора) Елена Серая.

Она напомнила, что обязательства по завершению строительства домов долщиков взял на себя фонд «Жилищное и социальное строительство Калининградской области». После того, как дома будут достроены, около 600 калининградских семей смогут получить квартиры, которые они ожидают с 2008 года.

«Министерство в режиме онлайн осуществляет взаимодействие с федеральным фондом по защите прав пострадавших граждан – участников долевого строительства, – сказала министр. – 22 января состоялась встреча с аккредитованным фондом конкурсным управляющим, по итогам которой выработан план мероприятий по каждому конкретному объекту.

В свою очередь, губернатор Антон Алиханов заявил, что необходимо быстрее проводить конкурс и выбирать подрядчиков для начала работ по достройке.

«Деньги на это предусмотрены. Затягивать нельзя, – сказал глава региона. – Прошу доложить мне через месяц о проделанной в этом направлении работе».

ИСТОЧНИК KP.RU

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