Вспомнил старые обиды: Калининградец разбил бревном микроавтобус бывшего одноклассника

28 Янв. 2020 2020-01-28T14:38:53+03:00

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Утром 18 января житель Гвардейска обнаружил, что у его микроавтобуса разбито лобовое стекло. Мужчина поспешил в полицию, расследованием инцидента занялись местные участковые.

Пострадавший заявил, что ни с кем в последнее время не конфликтовал и даже не может предположить, кто может быть причастным к повреждению его имущество. Вскоре участковые разыскали свидетеля, который рассказал о мужчине, который хвастался, что отомстил давнему обидчику.

Так полицейские вышли на след и задержали 31-летнего местного жителя. Мужчина рассказал, что, увидев микроавтобус, сразу вспомнил про старые обиды, а тут еще недалеко валялось бревно…

В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что настоящее время по данному случаю ведется следствие, при этом, подозреваемый частично возместил ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU