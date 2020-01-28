2020-01-28T15:16:29+03:00
Происшествия

В Багратионовске на АЗС умер гражданин Польши

По предварительным данным, у поляка было больное сердце
Ольга Гончарова
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На автозаправочной станции в Багратионовске в понедельник умер гражданин Прльше. Это информацию подтвердили "Комсомолке" в следственном управлении Следственного комитета России по Калининградской области.

- По факту смерти 59-летнего мужчины, гражданина Республики Польша на одной из заправочных станций в Багратионовске Гурьевским межрайонным следственным отделом проводится доследственная проверка, выясняются обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза, - сообщила помощник руководителя регионального следственного управления СК России Наталья Гацко.

По информации "Клопс.Ru", житель города Бискупец, что находится в 69 километров от нашей границы, приехал заправляться на АЗС "Лукойл" на улице Дружбы в Багратионовске. По словам очевидцев, мужчина вышел из машины и потерял сознание. Сотрудники заправки вызвали "скорую", но спасти поляка не удалось.

Отметим, что поляки регулярно приезжают за бензином в Калининградскую область, где топливо значительно дешевле. Это постоянный промысел у многих жителей депрессивного в экономическом отношении Варминьско-Мазурского воеводства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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