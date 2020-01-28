Калининградец отсудил у мэрии 200 тысяч за упавшее на машину дерево

28 Янв. 2020 2020-01-28T15:23:38+03:00

Инцидент произошел в июне прошлого года на улице Пролетарской

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Житель Калининграда через суд добился компенсации материального ущерба за упавшее на его машину дерево. Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда.

В июне прошлого года на улице Пролетарской в Калининграде на машину горожанина упало дерево. Автомобиль получил значительные технические повреждения, а мужчина подал иск к комитету городского хозяйства.

Суд установило, что дерево находилось в неудовлетворительном состоянии, однако чиновники не предприняли мер ни по обследованию деревьев, ни по санитарной рубке или обрезке конкретного аварийного дерева.

В результате Центральный районный суд взыскал с администрации Калининграда материальный ущерб в размере 185 500 рублей, а также судебные издержки, всего – 205 423 рубля 94 копейки.

ИСТОЧНИК KP.RU