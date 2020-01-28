В Смоленской области задержали несколько тонн "калининградского" мяса
Груз шел на Черкизовский мясоперерабатывающий завод
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Накануне в районе населенного пункта Кругловка в Смоленской области таможенники задержали две фуры, следовавшие из Калининграда в Москву.
Как сообщило издание Smal Daily, согласно документам, предъявленным водителем, более 5 тонн парагвайской говядины и 1,7 тонны российского бокового шпика перемещали из Калининграда на Черкизовский мясоперерабатывающий завод.
Таможенная проверка показала, что одно из представленных ветеринарных свидетельств аннулировано, а второе погашено. Мясо задержано.
ИСТОЧНИК KP.RU