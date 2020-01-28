В Смоленской области задержали несколько тонн "калининградского" мяса

28 Янв. 2020 2020-01-28T15:28:28+03:00

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Накануне в районе населенного пункта Кругловка в Смоленской области таможенники задержали две фуры, следовавшие из Калининграда в Москву.

Как сообщило издание Smal Daily, согласно документам, предъявленным водителем, более 5 тонн парагвайской говядины и 1,7 тонны российского бокового шпика перемещали из Калининграда на Черкизовский мясоперерабатывающий завод.

Таможенная проверка показала, что одно из представленных ветеринарных свидетельств аннулировано, а второе погашено. Мясо задержано.

ИСТОЧНИК KP.RU