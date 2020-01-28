2020-01-28T15:51:24+03:00
Общество

В апреле стартует прием документов для поступления в филиал Нахимовского училища в Калининграде

Вступительные экзамены пройдут в июле
Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В этом году в сентябре в Калининграде откроется филиал Нахимовского военно-морского училища. Как сообщает пресс-служба Балтфлота, набор обучающихся на 2020 - 2021 учебный год будет производиться: в 5-е классы – 80 человек; в 6-е классы – 80 человек; в 7-е классы – 80 человек.

«Прием документов для поступающих в калининградский филиал будет осуществляться с 15 апреля по 31 мая 2020 года по адресу: 197046, г. Санкт-Петербург, Петроградская набережная, 2-4 литера А», - добавили в пресс-службе флота.

При этом, вступительные испытания кандидатов на поступление в филиал Нахимовского училища будут проводиться с 1 по 15 июля 2020 года на базе Филиала ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» в Калининграде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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