Пытавшийся провезти сигареты в Литву калининградец лишился машины и товара

28 Янв. 2020 2020-01-28T16:00:44+03:00

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Прошлым летом 22-летний житель Калининграда решил немного обогатиться. В принципе, это не запрещено, если не идет в разрез с действующим законодательством. А у парня шло: он переквалифицировался в контрабандиста, оборудовав в своем автомобиле тайники, куда запихал ровно 6 606 пачек сигарет разных марок общей стоимостью более 450 тысяч рублей. То ли три «шестерки» в этом числе сыграли свою роль, то ли неопытность перевозчика. Но на таможенном контроле международного погранперехода «Чернышевское» новоявленного сигаретчика тормознули, вскрыли все схроны и вытряхнули оттуда незадекларированный табак. А на соотечественника завели уголовное дело.

- В судебном заседании молодой человек частично признал свою вину, не отрицая факт перемещения в тайниках сигарет в указанном количестве через границу, - рассказали в пресс-службе Нестеровского райсуда. - Но оспаривал их стоимость, указывая, что приобретал табачные изделия по 27 рублей за пачку, что в сумме не образует состава вменяемого ему преступления.

И все равно, кабы не молодой возраст, сидеть бы калининградцу следующие несколько лет за решеткой. А так, он отделался штрафом в размере 310 тысяч рублей. Кроме того, суд постановил конфисковать в доход государства автомобиль осужденного и изъятые табачные изделия.

ИСТОЧНИК KP.RU