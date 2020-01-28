В Калининград уже поступили лекарства для льготников на 191 млн рублей

28 Янв. 2020 2020-01-28T16:31:06+03:00

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В Калининграде на склад фармкомпании уже поставлено лекарств для льготников на 191 млн рублей, всего уже заключено более двухсот контрактов на 442 млн рублей, сообщил на заседании регионального правительства во вторник, 28 января, министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко.

В регион уже поступили препараты для общей группы пациентов с кардиологическими и неврологическим заболеваниями, онкопатологиями, сахарным диабетом и другими заболеваниями, а также питание для детей-инвалидов.

«Ситуация с льготным лекарственным обеспечением в регионе достаточно гладкая, – заявил министр. – Возникающие вопросы, в целом, решаются оперативно. Каких-то особых напряженных ситуаций нет. Будем надеяться, что и все запланированное нам удастся в этом году реализовать».

Сейчас в Калининградской области проживают 65 тыс. человек, имеющих статус льготополучателей: 21 тыс. – федеральных и 44 тысяча – региональных.

ИСТОЧНИК KP.RU