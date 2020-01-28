2020-01-28T16:20:26+03:00
Происшествия

Калининградец едва не задушил хозяина квартиры, где распивал спиртное

Агрессивный гость унес с собой чужой телефон и другое имущество, которое сумел найти
Игорь ОРЕХОВ
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В ночь на 4 августа прошлого года в квартире по улице Красноармейской в городе Неман выпивали. Обычное, в принципе, дело.

Это уже потом подсудимый Н. пытался объяснить, что принялся бить и душить электропроводом хозяина жилища в ответ на его агрессивные действия и словесные оскорбления. А мобильный телефон из кармана потерпевшего, сабвуфер, DVD-плеер, удлинитель и цифровой приемник из квартиры взял с его же разрешения – чтобы прикупить еще спиртного. За которым, дескать, и отправился с вещичками. Но суд почему-то квалифицировал деяния горожанина как разбой – то есть, «нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия».

Ранее уже судимый не только по этой же статье УК РФ, но и за грабеж и даже убийство (потерпевший еще легко отделался!), Н. поспешил оформить явку с повинной, раскаяться в содеянном и активно поспособствовать раскрытию и расследованию преступления, вернув все, что взял. В итоге получив от щедрот Неманского горсуда 5 лет и 6 месяцев исправительной колонии особого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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