В Светлогорске огородили руины сгоревшей виллы Зор

28 Янв. 2020 2020-01-28T16:34:22+03:00

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В Светлогорске муниципальные власти огородили забором развалины виллы Зор, сгоревшей в августе 2017 года.

- Служба госохраны объектов культурного наследия отреагировала на сигнал общественности и СМИ о ситуации на вилле Зор в Светлогорске, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе правительства Калининградской области. - Воздействовали на муниципалитет. Муниципалитет устанавливает забор и охрану.

Напомним, неделю назад на сложенные паллеты кирпича перед виллой обратил внимание местный художник Михаил Королев. После публикации о факте разборки здания мэр Светлогорска Владимир Бондаренко заявил, что кирпич на паллеты сложили волонтеры, а собрали они этот кирпич вокруг здания.

ИСТОЧНИК KP.RU