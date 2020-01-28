В историко-художественном музее Калининграда повышают цены на билеты

28 Янв. 2020 2020-01-28T17:01:08+03:00

Подорожает и вход в «Форт №5» и «Бункер»

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Цены на входные билеты в Калининградский областной историко-художественный музей и его филиалы вырастут с 1 февраля. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Стоимость входного билета в историко-художественный музей, музеи «Форт №5» и «Бункер» теперь составит 200 рублей для взрослых, 120 рублей для студентов и 100 рублей для школьников.

Для сравнения сейчас стандартный входной билет в музей и указанные филиалы стоит 150 рублей.

«Цена для посетителей пенсионного возраста изменится только в главном здании Калининградского областного историко-художественного музея и составит 150 рублей, в филиалах она останется прежней – 100 рублей», - отметили в музее.

Кроме того, с 1 февраля появится семейный билет, а при покупке электронных билетов действует скидка.

Подробнее о билетах – на сайте музея.

ИСТОЧНИК KP.RU