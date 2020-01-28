2020-01-28T17:10:48+03:00
Общество

В Калининграде владельцев магазинов и кафе заставили продублировать вывески на русском языке

Виктор Сергеев
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В Калининграде прокуратура выявила нарушения законодательства о государственном языке при размещении вывесок рекламного и информационного характера. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Так, в ходе проверки прокуратура выявила нарушения при размещении вывесок караоке-клуба «Opera», фитнес клуба «Viva», таверны «Freihafen», магазина разливного пива «Kenig pub», кафе «Street food cafe» и магазина «Vape Shop Dragon».

В адрес предпринимателей было внесено 6 представлений с требованиями устранить нарушения законодательства, которые рассмотрены и удовлетворены: вывески продублированы на русском языке.

В ведомстве напоминают, что если в деятельности используется иностранный язык, то все тексты дублируются на русский язык, они должны быть идентичными по содержанию и выполнены разборчиво.

ИСТОЧНИК KP.RU

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