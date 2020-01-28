В Черняховске газифицировали пять улиц

28 Янв. 2020 2020-01-28T18:00:46+03:00

Это почти 3700 домовладений, в которых проживает порядка 9 тысяч человек

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В Черняховске завершились работы по строительству распределительных газопроводов, что позволило газифицировать улицы Портовая, Калининградская, Победы, Дачная, 3-й переулок Победы.

«Это почти 3700 домовладений, в которых проживает порядка 9 тысяч человек. В результате уровень газификации Черняховска составляет 68%», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По данным региональных властей, раньше жители домов на этих улицах для приготовления пищи пользовались сжиженным углеродным газом. После подключения домов к природному топливу расходы на эти цели сократились в 14 раз.

«Мероприятия по газификации Черняховска мы активно финансируем последние три года. Сегодня полностью сдали третью очередь – это порядка 20 километров газовых сетей. Сейчас в центре города к завершающей стадии близятся работы на четвертом участке, – отметил губернатор Антон Алиханов. – Перевод двух котельных с мазута на газ позволяет жителям экономить на отоплении. Сейчас ведем переговоры с потенциальными концессионерами, чтобы перевести на экологически чистое топливо третью котельную и выровнять тариф по городу».

ИСТОЧНИК KP.RU