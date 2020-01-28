2020-01-28T18:16:19+03:00
Общество

В мэрии Калининграда рассказали о ходе работ по реконструкции ул. Гагарина

Дорожники двигаются следом за газовиками и монтажниками водовода
Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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Работы по реконструкции улицы Гагарина в Калининграде идут по графику, дорожники двигаются следом за газовиками и монтажниками водовода. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«Работы различных этапов реконструкции проводят практически на всём протяжении реконструируемого участка улицы. Продолжается вынос и перекладка сетей, прокладка дождевой канализации, вывоз грунта с будущей проезжей части и тротуаров, подготовка песчаного основания. Идет также демонтаж старых фундаментов и коммуникаций, оказавшихся в новых границах дороги и тротуаров», - рассказали в пресс-службе мэрии.

Напомним, проект реконструкции ул. Гагарина предусматривает расширение проезжей части до четырех полос движения по 3,5 метра, а также устройство тротуаров шириной 3 метра, велосипедной дорожки шириной 1,5 метра, освещения по обеим сторонам улицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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