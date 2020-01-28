2020-01-28T18:47:05+03:00
Общество

Жители аварийного жилья из поселка Нагорное получили новые квартиры в Черняховске

Региональные власти выделили свыше 11 млн рублей на расселение аварийного дома
Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В Черняховском районе 17 жителей аварийного дома получили новые квартиры. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Ранее региональные власти выделили свыше 11 млн рублей на расселение аварийного дома в поселке Нагорное. Аварийщикам выделили квартиры в районном центре

«Сокращение непригодного для проживания жилищного фонда в рамках нацпроекта в регионе идет с опережением планов. Муниципалитетам необходимо активнее включаться в работу. Не везде идет активное жилищное строительство, поэтому нужно рассматривать вторичный рынок или искать инвесторов, которые будут строить специально под программу расселения», – отметил губернатор Антон Алиханов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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