Жители аварийного жилья из поселка Нагорное получили новые квартиры в Черняховске
В Черняховском районе 17 жителей аварийного дома получили новые квартиры. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Ранее региональные власти выделили свыше 11 млн рублей на расселение аварийного дома в поселке Нагорное. Аварийщикам выделили квартиры в районном центре
«Сокращение непригодного для проживания жилищного фонда в рамках нацпроекта в регионе идет с опережением планов. Муниципалитетам необходимо активнее включаться в работу. Не везде идет активное жилищное строительство, поэтому нужно рассматривать вторичный рынок или искать инвесторов, которые будут строить специально под программу расселения», – отметил губернатор Антон Алиханов.
ИСТОЧНИК KP.RU