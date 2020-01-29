2020-01-29T09:54:28+03:00
Звезды

В Калининграде для фильма снимут сцены штурма дома с бандитами

Съемки намечены на 4 и 5 февраля
Александр КАТЕРУША
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Фильмы-боевики в Калининграде снимают часто. На фото – съемочная площадка сериала «Морские дьяволы».Фильмы-боевики в Калининграде снимают часто. На фото – съемочная площадка сериала «Морские дьяволы».Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининградской области продолжает работу съемочная группа из Санкт-Петербурга – создают очередной боевик.

Ближайшие съемочные дни состоятся в области 4 и 5 февраля. В эти дни будут снимать динамичную сцену штурма спецназом дома с бандитами. Как сообщают в группе «Съемки в кино в Калининграде» в «ВКонтакте», из числа калининградцев набирают актеров на роли полицейских. Ищут коротко стриженых и гладко выбритых мужчин от 25 до 35 лет.

Отмечается, что претенденты попасть в кадр должны уметь хотя бы минимально обращаться с оружием, в идеале приехать на площадку со своими ботинками-берцами.

Также для роли майора или полковника нужен мужчина от 45 лет имеющий форму полиции. Вакантна также роль оперативного работника в штатском.

Напомним, ранее для этого кинопроекта искали мастеров по маникюру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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