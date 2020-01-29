2020-01-29T10:36:13+03:00
Общество

В Озерске уволенный продавец разгромил магазин, в котором работал

Мужчина задержан, на него завели уголовное дело
Виктор Сергеев
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В Озерске полицейские задержали местного жителя, который разгромил продуктовый магазин. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Ночью злоумышленник разбил стеклянную входную дверь, камеры и блок управления видеонаблюдением, оборвал электропроводку, а также сломал другое оборудование торговой точки. Очевидцы сообщили в полицию, прибывшие на место правоохранители задержали 24-летнего мужчину.

Как выяснилось в ходе разбирательства, мужчина ранее работал в магазине продавцом, однако его уволили за неоднократные нарушения трудовой дисциплины.

«Хозяйка магазина рассказала, что работник часто забывал включать сигнализацию после окончания рабочего дня. Ненавистную систему охраны он и попытался сломать из мести своему бывшему работодателю», - отметили в пресс-службе полиции.

На задержанного завели уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение имущества». Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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