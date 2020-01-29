Концерт и экскурсии: калининградцев приглашают на бесплатный праздник, посвященный Чехову

29 Янв. 2020 2020-01-29T10:41:35+03:00

Мероприятие приурочили к 160-летию писателя

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В Центральной городской библиотеке имени Чехова отметят 160-летие писателя. Праздник состоится сегодня, 29 января.

В программе:

13.30 игра «Ялтинский сад Антона Чехова».

14.00 мастер-класс по изготовлению кормушек для птиц.

16.00 церемония награждения победителей литературно-творческого конкурса «Мой Чехов», брейн-ринг от клуба «Калининградские знатоки», гадания по цитатам из чеховских произведений.

17.00 «Плейлист Антона Чехова»: выступление музыкальных коллективов;

«Видеогостиная»: просмотр лучших спектаклей по произведениям А.П. Чехова; виртуальная экскурсия в историю с Антоном Павловичем.

18.00 «Речевые и жизненные неудачи персонажей А.П. Чехова»: лекция-беседа Натальи Бабенко, доктора филологических наук, профессора Института гуманитарных наук БФУ им. Канта.

18.30 «Антон Чехов: нескучная скучная история»: авторская лекция Владимира Гильманова, доктора филологических наук, профессора кафедры исторического языкознания, зарубежной филологии и документоведения БФУ им. Канта.

В режиме нон-стоп будет работать фотозона.

Вход на все мероприятия свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU