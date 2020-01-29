Концерт и экскурсии: калининградцев приглашают на бесплатный праздник, посвященный Чехову
В Центральной городской библиотеке имени Чехова отметят 160-летие писателя. Праздник состоится сегодня, 29 января.
В программе:
13.30 игра «Ялтинский сад Антона Чехова».
14.00 мастер-класс по изготовлению кормушек для птиц.
16.00 церемония награждения победителей литературно-творческого конкурса «Мой Чехов», брейн-ринг от клуба «Калининградские знатоки», гадания по цитатам из чеховских произведений.
17.00 «Плейлист Антона Чехова»: выступление музыкальных коллективов;
«Видеогостиная»: просмотр лучших спектаклей по произведениям А.П. Чехова; виртуальная экскурсия в историю с Антоном Павловичем.
18.00 «Речевые и жизненные неудачи персонажей А.П. Чехова»: лекция-беседа Натальи Бабенко, доктора филологических наук, профессора Института гуманитарных наук БФУ им. Канта.
18.30 «Антон Чехов: нескучная скучная история»: авторская лекция Владимира Гильманова, доктора филологических наук, профессора кафедры исторического языкознания, зарубежной филологии и документоведения БФУ им. Канта.
В режиме нон-стоп будет работать фотозона.
Вход на все мероприятия свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU