2020-01-29T10:48:17+03:00
Общество

Область выделила свыше 900 млн рублей на закупку лекарств для льготников

Стоимость рецептов по разным категориям федеральных и региональных льготников контролируется экспертными комиссиям
Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

В Калининградской области на протяжении последних четырех лет отмечается тренд к увеличению числа выписанных и обслуженных рецептов и их стоимости. Об этом на заседании регионального правительства сообщил министр здравоохранения Александр Кравченко.

«В 2019 году было обслужено на 130 тысяч рецептов больше, чем в 2018: 559 тысяч против 426 соответственно. Также достаточно принципиальный характер носит увеличение стоимости рецепта, которая в 2019 году составила 2 940 рублей против менее 2 тысяч рублей годом ранее», - сказал он.

По словам руководителя министерства, на закупку лекарств для льготников в этом году выделено 935 млн рублей. При этом, стоимость рецептов по разным категориям федеральных и региональных льготников контролируется экспертными комиссиями.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жительницу Гурьевска будут судить за дачу взятки полицейскому
В Калининграде осудили срочника, по вине которого БМП опрокинулась в овраг
В Гурьевске задержали гастарбайтера с поддельной миграционной картой
Стало известно, где Вассерман хранит свою легендарную жилетку
Калининградская команда попала в телевизионную лигу КВН
В сети SPAR прокомментировали закрытие супермаркета в "Эпицентре"
Жительницу Озерска будут судить за мошенничество с материнским капиталом
В Калининграде коммерсанты продают пенсионерам ненужные электроизмерительные приборы
Калининград получил 2 млрд рублей на реконструкцию двухъярусного моста
«Счастлив, что свободен»: Мэр Советска Николай Воищев ушел в отставку
В Калининграде осудили мужчину, который ранил ножом двоих человек около ночного клуба
Область выделяет 218 млн рублей на расширение дороги до Куршской косы
В Гвардейске оштрафовали на 500 рублей непристегнутого пассажира автобуса
Жительница Гвардейска отсудила компенсацию за полученную травму в бане
Самый большой крытый аквапарк в Европе откроется в Польше 20 февраля
В Калининградском зоопарке орангутанов научили взвешиваться
В Калининграде автослесарь присвоил и продал чужой автомобиль
В Калининграде в среду на трех улицах отключили водоснабжение
В Калининграде лже-сотрудник Роспотребнадзора вымогает деньги у стоматологов
В Зеленоградском районе открылась крупная птицеферма
Хуснуллина назначили ответственным за социально-экономическое развитие Калининграда
Минтранс России поставил под сомнение целесообразность реконструкции Калининградского морского канала
На границе в Мамоново задержали гражданина Белоруссии с партией кофе