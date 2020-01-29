Область выделила свыше 900 млн рублей на закупку лекарств для льготников

29 Янв. 2020 2020-01-29T10:48:17+03:00

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В Калининградской области на протяжении последних четырех лет отмечается тренд к увеличению числа выписанных и обслуженных рецептов и их стоимости. Об этом на заседании регионального правительства сообщил министр здравоохранения Александр Кравченко.

«В 2019 году было обслужено на 130 тысяч рецептов больше, чем в 2018: 559 тысяч против 426 соответственно. Также достаточно принципиальный характер носит увеличение стоимости рецепта, которая в 2019 году составила 2 940 рублей против менее 2 тысяч рублей годом ранее», - сказал он.

По словам руководителя министерства, на закупку лекарств для льготников в этом году выделено 935 млн рублей. При этом, стоимость рецептов по разным категориям федеральных и региональных льготников контролируется экспертными комиссиями.

ИСТОЧНИК KP.RU