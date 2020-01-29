На ул. Багратиона в Калининграде сбили велосипедиста
Мужчина получил телесные повреждения
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
Изменить размер текста:
Во вторник вечером в Калининграде в результате наезда пострадал велосипедист. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
ДТП произошло в 17:45. Водитель «Строена» при выезде со двора не уступил дорогу проезжающему велосипедисту.
В результате наезда 39-летний велосипедист получил телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU