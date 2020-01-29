2020-01-29T10:47:31+03:00
Происшествия

На ул. Багратиона в Калининграде сбили велосипедиста

Мужчина получил телесные повреждения
Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Во вторник вечером в Калининграде в результате наезда пострадал велосипедист. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

ДТП произошло в 17:45. Водитель «Строена» при выезде со двора не уступил дорогу проезжающему велосипедисту.

В результате наезда 39-летний велосипедист получил телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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