На границе в Мамоново задержали гражданина Белоруссии с партией кофе
Товар был изъят
.Фото: Таможня Калининградской области
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На границе в Мамоново задержали гражданина Белоруссии, который ехал из Польши на своем «Опеле». В ходе таможенного осмотра в багажнике авто были обнаружены незадекларированные 140 пачек кофе «Lavazza» весом 37,7 кг. Об этом сообщает отделение по связям с общественностью Калининградской областной таможни
Владелец товара сказал, что кофе приобрел в одном из польских магазинов и вез лично для себя.
Весь товар, однако, был признан коммерческой партией и изъят. Мужчина заплатит штраф.
ИСТОЧНИК KP.RU