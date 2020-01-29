На границе в Мамоново задержали гражданина Белоруссии с партией кофе

29 Янв. 2020 2020-01-29T10:47:50+03:00

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На границе в Мамоново задержали гражданина Белоруссии, который ехал из Польши на своем «Опеле». В ходе таможенного осмотра в багажнике авто были обнаружены незадекларированные 140 пачек кофе «Lavazza» весом 37,7 кг. Об этом сообщает отделение по связям с общественностью Калининградской областной таможни

Владелец товара сказал, что кофе приобрел в одном из польских магазинов и вез лично для себя.

Весь товар, однако, был признан коммерческой партией и изъят. Мужчина заплатит штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU