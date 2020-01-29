2020-01-29T11:06:22+03:00
Экономика

Минтранс России поставил под сомнение целесообразность реконструкции Калининградского морского канала

Это связано в том числе с падением грузооборота порта Калининград
Кирилл Алексеев
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..Фото: Википедия
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Заместитель министра транспорта России Юрий Цветков заявил о необходимости доработать проект реконструкции Калининградского морского канала. Об этом сообщает агентство "Интерфакс".

- Коллеги из "Содружества" (группа компаний - Ред.) вышли с инициативой, которая была поддержана правительством Калининградской области, чтобы расширить этот канал, углубить под (суда типоразмера - Ред.) Panamax, но сумма существенно превышает те, которые заложены сейчас в комплексном плане, и мы попросили коллег внимательно проработать над обоснованием инвестиций, потому что это меняет существующую программу, требует значительно больших ресурсов, и в первую очередь речь идет о грузовой базе, - отметил чиновник.

Юрий Цветков также сообщил, что грузоперевалка Калининградского морского порта по итогам 2019 года упала на 20%, а "Содружество" планирует использовать портовые мощности не в Калининградской области. Это можно понять как то, что реконструкция канала и вовсе не нужна.

- Мощности порта составляют более 30 млн тонн и дополнительной необходимости в их увеличении сейчас нет, - сказал замминистра. - И кроме группы "Содружество", для которой, безусловно, это увеличивает судовую партию, улучшает их экономику, других интересантов пока нет. Я имею в виду из коммерческих структур. Тем более мы напомнили группе "Содружество", что и у них часть грузов уйдет, возможно, из Калининграда, поскольку они развивают проект в бухте Батарейная. Для чего тогда это", — пояснил Цветков.

В настоящее время Калининградский морской канал проходящий от Калининграда до Балтийска имеет протяженность 43 километра, ширину - 50-80 метров, глубину - от 9 до 10,5 метра. Углубление канала позволить принимать суда с большей грузоподъемность - до 20 тысяч тонн вместо нынешних 15.

ИСТОЧНИК KP.RU

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