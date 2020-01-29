Хуснуллина назначили ответственным за социально-экономическое развитие Калининграда

29 Янв. 2020 2020-01-29T11:04:40+03:00

Прежним куратором региона в правительстве РФ был вице-премьер Виталий Мутко

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Вице-премьер Марат Хуснуллин будет курировать в федеральном правительстве программу социально-экономического развития Калининградской области. Об этом сообщается на официальном сайте кабинета министров.

Помимо Калининграда, бывший вице-мэр Москвы также займется разработкой и реализацией федеральной целевой программы социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя.

Напомним, прежним куратором Калининградской области в правительстве РФ был вице-премьер Виталий Мутко. В новом составе правительстве ему не нашлось места, Мутко назначили гендиректором госкомпании «Дом.рф».

ИСТОЧНИК KP.RU