Хуснуллина назначили ответственным за социально-экономическое развитие Калининграда
Вице-премьер Марат Хуснуллин будет курировать в федеральном правительстве программу социально-экономического развития Калининградской области. Об этом сообщается на официальном сайте кабинета министров.
Помимо Калининграда, бывший вице-мэр Москвы также займется разработкой и реализацией федеральной целевой программы социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя.
Напомним, прежним куратором Калининградской области в правительстве РФ был вице-премьер Виталий Мутко. В новом составе правительстве ему не нашлось места, Мутко назначили гендиректором госкомпании «Дом.рф».
ИСТОЧНИК KP.RU