В Зеленоградском районе открылась крупная птицеферма

29 Янв. 2020 2020-01-29T11:15:25+03:00

Ее мощность составляет 6,5 млн голов в год

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В Зеленоградском районе компания "Продукты Питания" открыло новую птицеферму. Как сообщило "РБК-Калининград", сумма инвестиций составила 1,2 млрд рублей, причем все инвестиции освоены.

Как отмечается, производительность фермы должна составить 6,5 млн голов в год. Комплекс включает в себя 25 зданий. Ферма будет специализироваться на откорме кур мясных пород. На предприятии создано 594 рабочих места. Реализовывать продукцию намерены в Калининградской области, "материковой" России, а также в Казахстане, Белоруссии, Марокко, Алжире, Армении, Грузии, Азербайджане и других странах.

комплекс включает в себя 25 зданий. Ферма будет специализироваться на откорме кур мясных пород.

ИСТОЧНИК KP.RU