В Зеленоградском районе открылась крупная птицеферма
В Зеленоградском районе компания "Продукты Питания" открыло новую птицеферму. Как сообщило "РБК-Калининград", сумма инвестиций составила 1,2 млрд рублей, причем все инвестиции освоены.
Как отмечается, производительность фермы должна составить 6,5 млн голов в год. Комплекс включает в себя 25 зданий. Ферма будет специализироваться на откорме кур мясных пород. На предприятии создано 594 рабочих места. Реализовывать продукцию намерены в Калининградской области, "материковой" России, а также в Казахстане, Белоруссии, Марокко, Алжире, Армении, Грузии, Азербайджане и других странах.
комплекс включает в себя 25 зданий. Ферма будет специализироваться на откорме кур мясных пород.
ИСТОЧНИК KP.RU