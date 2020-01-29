В Калининграде лже-сотрудник Роспотребнадзора вымогает деньги у стоматологов

29 Янв. 2020 2020-01-29T11:24:49+03:00

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В Калининграде появился мошенник, который выдает себя за заместителя руководителя регионального управления Роспотребнадзора. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Накануне в Роспотребнадзор обратились представители стоматологических клиник. Медики сообщили, что звонивший «сотрудник» Роспотребнадзора просил их перевести 1500 рублей на телефоны, номера которых он собирался озвучить непосредственно при переводе денег у банкомата.

Мошенник звонил с номера 8 (962) 8670648.

О всех случаях подобных обращений Роспотребнадзор просит сообщать в полицию и управление Роспотребнадзора по Калининградской области по телефону 53 69 42.

ИСТОЧНИК KP.RU