В Калининграде в среду на трех улицах отключили водоснабжение

29 Янв. 2020 2020-01-29T11:32:18+03:00

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В Калининграде в среду, 29 января, в течение дня не будет воды в домах на трех улицах. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе городской администрации.

До 17 часов без холодной воды остался дом на ул. Октябрьская 27-29 – там проходят работы по замене участка водовода.

До 14 часов горячей воды не будет в домах ул. Дзержинского 162, 162а, 164-166, 166б, 168 а.

Для монтажа прибора учёта до 13 часов перекроют горячую воду в дом по ул. Аллея смелых 154.

ИСТОЧНИК KP.RU