В Калининграде автослесарь присвоил и продал чужой автомобиль

29 Янв. 2020 2020-01-29T11:37:42+03:00

Изменить размер текста: A A

На жителя Калининграда завели уголовное дело за присвоение автомобиля. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В ноябре прошлого года горожанин решил отремонтировать свой «Рено» и оставил машину знакомому автослесарю. Однако 21-летний «специалист» решил просто продать машину и оставить деньги себе.

Уголовное дело на ремонтника завели по статье «Присвоение или растрата». В полиции добавили, что в рамках расследования уголовного дела дознавателями будут приняты меры по компенсации потерпевшему понесенного ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU