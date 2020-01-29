В Калининграде автослесарь присвоил и продал чужой автомобиль
Возбуждено уголовное дело
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На жителя Калининграда завели уголовное дело за присвоение автомобиля. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
В ноябре прошлого года горожанин решил отремонтировать свой «Рено» и оставил машину знакомому автослесарю. Однако 21-летний «специалист» решил просто продать машину и оставить деньги себе.
Уголовное дело на ремонтника завели по статье «Присвоение или растрата». В полиции добавили, что в рамках расследования уголовного дела дознавателями будут приняты меры по компенсации потерпевшему понесенного ущерба.
ИСТОЧНИК KP.RU