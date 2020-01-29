В Калининградском зоопарке орангутанов научили взвешиваться

29 Янв. 2020 2020-01-29T11:41:28+03:00

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В зоопарке Калининграда самку орангутана Нону и ее детеныша Оле научили вставать на весы. «Уговорить» обезьяну удалось не сразу. Зато теперь взвешивание происходит три раза в неделю. Благодаря этой процедуре киперы следят за весом Ноны и малыша Оле, который много времени проводит у матери на руках. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

Весы в зимнем вольере орангутанов установили еще осенью прошлого года. Осторожные приматы сначала боялись нового предмета, но постепенно привыкли. Сначала Нона трогала весы, а потом залезла на них.

Сейчас Нона весит 64 кг (на момент прибытия в Калининградский зоопарк ее вес составлял 57 кг.), вес Оле около 10 кг.

Мониторинг веса животных помогает специалистам следить за состоянием здоровья орангутанов, а также, при необходимости корректировать их рацион.

Самка орангутана Нонна (ей 24 года) прибыла в Калининградский зоопарк в 2016 году. 23 ноября 2018 у нее родился детеныш Оле.

ИСТОЧНИК KP.RU