2020-01-29T12:38:34+03:00
Общество

Самый большой крытый аквапарк в Европе откроется в Польше 20 февраля

Билет для взрослого будет стоить 139 злотых
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Польский культурный центр
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Аквапарк «Suntago Wodny wiat», который называют самым большим крытым аквапарком в Европе, откроется в польском городке Вренча (это 40 километров от Варшавы) 20 февраля. Об этом сообщает Польский культурный центр в Калининграде.

На сайте аквапарка уже есть прайс-лист, открыта система бронирования.

Так, семье из пяти человек – родители (139 злотых за человека), ребенок до 3 лет (бесплатно), старший ребенок до 120 см роста - например, 5-летний (89 злотых), бабушка/дедушка (129 злотых), придется заплатить 497 злотых за целый день пребывания в аквапарке в субботу. В будние дни цены ниже.

Аквапарк, ставший самой главной частью огромного Park of Poland, который строили с 2017 года, обошелся в 750 млн. злотых.

Объект разделен на три тематические зоны с рядом аттракционов - Saunaria (сауны и бани с бассейнами), Relax (термальные бассейны и сады под пальмами) и Jamango (водные джунгли с горками).

Парк должен быть открыт 7 дней в неделю, включая праздничные дни. По будням должен работать с 10:00 до 22:00, в выходные и праздничные дни с 9:00 до 22:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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