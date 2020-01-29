Жительница Гвардейска отсудила компенсацию за полученную травму в бане
В Гвардейске местная жительница отсудила компенсацию за полученную травму в муниципальной бане. Об этом сообщает пресс-служба городского суда
В ноябре прошлого года женщина парилась в бане и на нее упали куски бетона, которые отвалились от стены. Один из фрагментов бетона повредил ей руку и потребовалась медицинская помощь.
Горожанка подала в суд на МУП «Банно-прачечный комбинат», потребовав компенсировать ей моральный вред.
Гвардейский районный суд взыскал с муниципального предприятия компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей, стоимость входного билета в баню 200 рублей, расходы по оплате фотопечати, изготовлению копий документов и государственную пошлину в общей сумме 880 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU