Жительница Гвардейска отсудила компенсацию за полученную травму в бане

29 Янв. 2020 2020-01-29T12:04:14+03:00

На женщину упали отвалившиеся от стены куски бетона

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В Гвардейске местная жительница отсудила компенсацию за полученную травму в муниципальной бане. Об этом сообщает пресс-служба городского суда

В ноябре прошлого года женщина парилась в бане и на нее упали куски бетона, которые отвалились от стены. Один из фрагментов бетона повредил ей руку и потребовалась медицинская помощь.

Горожанка подала в суд на МУП «Банно-прачечный комбинат», потребовав компенсировать ей моральный вред.

Гвардейский районный суд взыскал с муниципального предприятия компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей, стоимость входного билета в баню 200 рублей, расходы по оплате фотопечати, изготовлению копий документов и государственную пошлину в общей сумме 880 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU