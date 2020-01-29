В Гвардейске оштрафовали на 500 рублей непристегнутого пассажира автобуса

29 Янв. 2020 2020-01-29T12:08:18+03:00

Женщина заявила, что не знала о необходимости пристегиваться

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Поездка на маршрутке завершилась для жительницы Гвардейска административным протоколом. Об этом сообщает группа пропаганды регионального управления Госавтоинспекции.

В ходе проверки сотрудники ГИБДД остановили маршрутку с пассажирами. Одна и пассажирок не была пристегнута ремнем безопасности. Женщина заявила, что не знала о необходимости пристегиваться.

Ей выписали административный протокол и назначили наказание в размере 500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU