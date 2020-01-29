2020-01-29T12:16:45+03:00
Общество

Область выделяет 218 млн рублей на расширение дороги до Куршской косы

Работы пройдут в течение 2020-2021 годов
Виктор Сергеев
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..Фото: Иван МАРКОВ
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Правительство Калининградской области выделяет свыше 200 млн рублей на реконструкцию дороги до Куршской косы. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

218 млн рублей выделяются на проведение реконструкции автомобильной дороги «Сосновка – Куршская коса 0,0 – 1,7 км». Работы пройдут в течение 2020-2021 годов.

Напомним, в понедельник, 27 января, губернатор Антон Алиханов в ходе рабочего выезда в Зеленоградск сообщил, что дорога на Куршскую косу будет расширена.

«Где-то за 150 метров до действующего КПП дорога будет расширена до четырех полос: три на въезд и одна на выезд», - сказал глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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