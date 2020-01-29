В Калининграде осудили мужчину, который ранил ножом двоих человек около ночного клуба

29 Янв. 2020 2020-01-29T12:29:16+03:00

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В Калининграде осудили гражданина Армении, который в ходе драки около развлекательного центра ранил ножом двоих человек. Об этом сообщает пресс-служба Ленинградского районного суда.

Инцидент произошел в декабре 2018 года на улице Черняховского. Пьяный мужчина в ходе драки ударил одного из отдыхающих ножом в спину, а другому нанес три удара ножом в живот.

На суде обвиняемый частично признал вину и сообщил, что пытался в клубе познакомиться с девушкой, однако она оскорбительно высказалась в адрес его родителей, на что получила пощечину. После этого друзья девушки пытались выяснить с ним отношения, и он просто защищался.

Однако суд признал его виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и приговорил к трем годам 4 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Также с него взыскали компенсацию морального вреда в размере 250 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU