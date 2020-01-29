«Счастлив, что свободен»: Мэр Советска Николай Воищев ушел в отставку

29 Янв. 2020 2020-01-29T12:39:52+03:00

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В среду стало известно, что мэр Советска Николай Воищев объявил депутатам окружного совета о своей отставке. Сам Воищев на звонки корресподента «Комсомолки» не отвечал, однако вскоре прислал короткое сообщение: «Я счастлив, что свободен и могу воспитывать шестерых детей»

Помощник Воищева Игорь Изотов также не стал распространяться о причинах ухода своего шефа.

- Все подробности будут позже, - сообщил Изотов. – Думаю, того, что сказал Николай Николаевич достаточно. Давайте хотя бы из уважения к нему больше ничего писать не будем.

Напомним, пост главы Советского городского округа Николай Воищев занимал с 30 марта 2011 года.

ИСТОЧНИК KP.RU