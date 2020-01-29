2020-01-29T12:59:19+03:00
Экономика

Калининград получил 2 млрд рублей на реконструкцию двухъярусного моста

Работы должны быть завершены до 2025 года
Кирилл Алексеев
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..Фото: Иван МАРКОВ
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Правительство Калининградской области предоставило субсидию бюджету Калининграда на реконструкцию двухъярусного моста. Соответствующее постановление было подписано 23 января 2020 года.

Согласно сведениям, которые содержатся в опубликованном накануне приложении к постановлению от 8 февраля 2019 года, более 2 млрд рублей выделяется на реконструкцию "разводного моста через реку Преголю на участке Калининград - Советск Калининградской железной дороги". Конкретно деньги пойдут на автодорожный мост и подходы к нему.

Срок реализации капитальных вложений 2021 - 2025 годы.

Напомним, в конце 2018 года в Калининграде разгорелся скандал по поводу возможного сноса двухъярусного моста, построенного в начале XX века и являющимся объектом культурного наследия. Позднее губернатор Антон Алиханов говорил, что возможен вариант сохранения старого моста и строительство нового.

Кроме того, вице-мэр Калининграда Артур Крупин осенью прошлого года сообщил, что мэрия "прекрасно понимает, что мост интересен городу":

- Этот вопрос еще предстоит более детально обсуждать. Но этот вопрос затрагивает интересы не только города, но и всей Калининградской области, поэтому, я думаю, на уровне правительства консультации будут проводиться.

На что именно будут потрачены 2 миллиарда из бюджета, пока не совсем понятно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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