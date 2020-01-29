2020-01-29T13:29:17+03:00
Общество

В Калининграде коммерсанты продают пенсионерам ненужные электроизмерительные приборы

При этом они вводят жильцов в заблуждение, представляясь представителями «Янтарьэнергосбыта»
Виктор Сергеев
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В Калининграде активизировались работники некой энергетической компании, которые призывают горожан приобрести приборы для измерения напряжения в квартирах по принципу «здесь и сейчас». Об этом сообщается на сайте «Янтарьэнергосбыта».

В ходе проверки, которую провели сотрудники «Янтарьэнергосбыта», выяснилось, что «назойливыми продавцами» оказались работники коммерческого предприятия. Основная их деятельность – продажа бытовых измерительных электроприборов, при этом они вводят жильцов в заблуждение, представляясь представителями «Янтарьэнергосбыта».

«Особенно легкая жертва таких «продавцов» – пожилые люди, проживающие отдельно. Именно они часто пускают в дом посторонних и приобретают ненужные дорогостоящие вещи. Будьте бдительны. Не дайте обмануть себя и своих близких!» — отметила гендиректор АО «Янтарьэнергосбыт» Елена Стельнова.

В компании напомнили, что если человек говорит, что он является сотрудником «Россети Янтарь Энергосбыт», всегда проверяйте у него документы. Работники компании имеют единую форму одежды с символикой компании. Внимательно читайте удостоверение сотрудника (в каждом удостоверении указана информация, подтверждающая личность сотрудника АО «Янтарьэнергосбыт»). Помните, что работники «Россети Янтарь Энергосбыт» никогда не предлагают приобретение услуг «здесь и сейчас».

ИСТОЧНИК KP.RU

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