Жительницу Озерска будут судить за мошенничество с материнским капиталом

29 Янв. 2020 2020-01-29T13:54:07+03:00

Изменить размер текста: A A

В Гусеве будут судить жительницу Озерска за хищение средств материнского капитала. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Получив право на получение материнского капитала, горожанка обратилась в администрацию Озерска с просьбой выделить ей земельный участок и разрешение на строительство жилого дома.

Получив необходимые разрешения и документы, женщина заключила с банком договор займа на 400 тысяч рублей, якобы на строительство дома. При этом, основной долг и проценты по займу она оплатила из средств материнского капитала, а те 400 тысяч рублей просто потратила на свои нужды. Разумеется, дом она не построила, а выделенный ей участок женщина продала.

Уголовное дело по статье «Мошенничество» направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU