2020-01-29T13:54:07+03:00
Общество

Жительницу Озерска будут судить за мошенничество с материнским капиталом

Злоумышленница потратила средства маткапитала не по назначению
Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Гусеве будут судить жительницу Озерска за хищение средств материнского капитала. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Получив право на получение материнского капитала, горожанка обратилась в администрацию Озерска с просьбой выделить ей земельный участок и разрешение на строительство жилого дома.

Получив необходимые разрешения и документы, женщина заключила с банком договор займа на 400 тысяч рублей, якобы на строительство дома. При этом, основной долг и проценты по займу она оплатила из средств материнского капитала, а те 400 тысяч рублей просто потратила на свои нужды. Разумеется, дом она не построила, а выделенный ей участок женщина продала.

Уголовное дело по статье «Мошенничество» направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жительницу Гурьевска будут судить за дачу взятки полицейскому
В Калининграде осудили срочника, по вине которого БМП опрокинулась в овраг
В Гурьевске задержали гастарбайтера с поддельной миграционной картой
Стало известно, где Вассерман хранит свою легендарную жилетку
Калининградская команда попала в телевизионную лигу КВН
В сети SPAR прокомментировали закрытие супермаркета в "Эпицентре"
Жительницу Озерска будут судить за мошенничество с материнским капиталом
В Калининграде коммерсанты продают пенсионерам ненужные электроизмерительные приборы
Калининград получил 2 млрд рублей на реконструкцию двухъярусного моста
«Счастлив, что свободен»: Мэр Советска Николай Воищев ушел в отставку
В Калининграде осудили мужчину, который ранил ножом двоих человек около ночного клуба
Область выделяет 218 млн рублей на расширение дороги до Куршской косы
В Гвардейске оштрафовали на 500 рублей непристегнутого пассажира автобуса
Жительница Гвардейска отсудила компенсацию за полученную травму в бане
Самый большой крытый аквапарк в Европе откроется в Польше 20 февраля
В Калининградском зоопарке орангутанов научили взвешиваться
В Калининграде автослесарь присвоил и продал чужой автомобиль
В Калининграде в среду на трех улицах отключили водоснабжение
В Калининграде лже-сотрудник Роспотребнадзора вымогает деньги у стоматологов
В Зеленоградском районе открылась крупная птицеферма
Хуснуллина назначили ответственным за социально-экономическое развитие Калининграда
Минтранс России поставил под сомнение целесообразность реконструкции Калининградского морского канала
На границе в Мамоново задержали гражданина Белоруссии с партией кофе