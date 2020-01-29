В сети SPAR прокомментировали закрытие супермаркета в "Эпицентре"

29 Янв. 2020 2020-01-29T13:56:39+03:00

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В СМИ появилась информация о скором закрытии супермаркета INTERSPAR в торгово-развлекательном комплексе "Эпицентр" на улице Профессора Баранова в Калининграде (бывший магазин "Бомба"). Ситуацию прокомментировал заместитель директора сети SPAR в Калининграде Алексей Елаев.

- Магазины мы оцениваем с позиции рентабельности, независимо от их местоположения, - сообщил Алексей Елаев. - Если нам выгодно торговать, мы торгуем, если нет, то не торгуем. Типичный пример, мы закрыли магазин «Рыба и мясо» напротив рынка «Сельма». Закрыли магазин в Советске. Это обычный процесс. В целом сейчас мы рассматриваем возможность закрытия супермаркета на первом этаже «Эпицентра».

По словам Елаева, "многое зависит от проходимости, популярности объекта у покупателей":

- Магазин может не соответствовать современным ожиданиям потребителей. Все меняется, прошло уже три года с начала работы супермаркета в «Эпицентре».

По данным "Клопс.Ru", решение о закрытии будет принято в течение недели.

ИСТОЧНИК KP.RU