2020-01-29T13:56:39+03:00
Общество

В сети SPAR прокомментировали закрытие супермаркета в "Эпицентре"

Окончательное решение будет принято в течение недели
Ольга Гончарова
Поделиться:
..Фото: Иван МАРКОВ
Изменить размер текста:

В СМИ появилась информация о скором закрытии супермаркета INTERSPAR в торгово-развлекательном комплексе "Эпицентр" на улице Профессора Баранова в Калининграде (бывший магазин "Бомба"). Ситуацию прокомментировал заместитель директора сети SPAR в Калининграде Алексей Елаев.

- Магазины мы оцениваем с позиции рентабельности, независимо от их местоположения, - сообщил Алексей Елаев. - Если нам выгодно торговать, мы торгуем, если нет, то не торгуем. Типичный пример, мы закрыли магазин «Рыба и мясо» напротив рынка «Сельма». Закрыли магазин в Советске. Это обычный процесс. В целом сейчас мы рассматриваем возможность закрытия супермаркета на первом этаже «Эпицентра».

По словам Елаева, "многое зависит от проходимости, популярности объекта у покупателей":

- Магазин может не соответствовать современным ожиданиям потребителей. Все меняется, прошло уже три года с начала работы супермаркета в «Эпицентре».

По данным "Клопс.Ru", решение о закрытии будет принято в течение недели.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жительницу Гурьевска будут судить за дачу взятки полицейскому
В Калининграде осудили срочника, по вине которого БМП опрокинулась в овраг
В Гурьевске задержали гастарбайтера с поддельной миграционной картой
Стало известно, где Вассерман хранит свою легендарную жилетку
Калининградская команда попала в телевизионную лигу КВН
В сети SPAR прокомментировали закрытие супермаркета в "Эпицентре"
Жительницу Озерска будут судить за мошенничество с материнским капиталом
В Калининграде коммерсанты продают пенсионерам ненужные электроизмерительные приборы
Калининград получил 2 млрд рублей на реконструкцию двухъярусного моста
«Счастлив, что свободен»: Мэр Советска Николай Воищев ушел в отставку
В Калининграде осудили мужчину, который ранил ножом двоих человек около ночного клуба
Область выделяет 218 млн рублей на расширение дороги до Куршской косы
В Гвардейске оштрафовали на 500 рублей непристегнутого пассажира автобуса
Жительница Гвардейска отсудила компенсацию за полученную травму в бане
Самый большой крытый аквапарк в Европе откроется в Польше 20 февраля
В Калининградском зоопарке орангутанов научили взвешиваться
В Калининграде автослесарь присвоил и продал чужой автомобиль
В Калининграде в среду на трех улицах отключили водоснабжение
В Калининграде лже-сотрудник Роспотребнадзора вымогает деньги у стоматологов
В Зеленоградском районе открылась крупная птицеферма
Хуснуллина назначили ответственным за социально-экономическое развитие Калининграда
Минтранс России поставил под сомнение целесообразность реконструкции Калининградского морского канала
На границе в Мамоново задержали гражданина Белоруссии с партией кофе