2020-01-29T13:58:09+03:00
Общество

Калининградская команда попала в телевизионную лигу КВН

Игры проводятся в Минске.
Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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Команду «Уже не дети» из Светлого по результатам участия в фестивале «КиВиН-2020 в Сочи пригласили в телевизионную Международную лигу КВН. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Игры проводятся в Минске.

Во время ежегодного фестиваля определяется, в какой лиге будет играть команда в новом сезоне. По итогам первого тура сборные получают рейтинги, которые дают им право участия в той или иной лиге КВН. Самые смешные команды проходят во второй тур фестиваля, по результатам которого можно рассчитывать на телевизионную лигу.

«Это достижение как для меня, так и для всей команды – новый этап в КВНовской жизни. Мы стали опытнее, поняли, что неважно, какого ты возраста. Если ты чего-то хочешь, то можно добиться любого результата, даже того, который в начале пути казался невозможным», – рассказала участница калининградской команды Елизавета Лебедева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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