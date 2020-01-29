Стало известно, где Вассерман хранит свою легендарную жилетку

29 Янв. 2020 2020-01-29T14:04:35+03:00

Интеллектуал отказался от фирменной одежды с полными карманами, потому что ее не пропускают в самолет

Изменить размер текста: A A

Известный интеллектуал Анатолий Вассерман побывал в Гусеве, где посетил инновационный кластер «Технополис GS». Приехал он, однако, к всеобщему огорчению, не в своей знаменитой жилетке с множеством карманов, полных всякой всячиной.

- Значительная часть того, что я с собой ношу, не вписывается в требования авиационной безопасности. Мне пришлось бы в лучшем случае сдавать это в багаж, а потом гадать, полетит ли он в одном со мною направлении. А поскольку прибыл я очень ненадолго, то я жилет и большую часть железа, навешанного обычно на брюки, просто оставил дома, - сказал Анатолий Вассерман «Комсомолке».

Интеллектуал признался, что взял с собой лишь паспорт, запасную гарнитуру для телефона и банковские карточки.

Анатолий Вассерман отметил, что носит жилетку, если находится в Москве или путешествует поездом.

- У меня брюки с полным комплектом обвеса весят примерно 9 кило, жилет 7,5 кило, ну и еще куртка с книгами, засунутыми в карманы весит килограмма 3-4, – сказал Анатолий Вассерман.

Интервью с интеллектуалом читайте в еженедельном выпуске «Комсомолки» за 30 января!

ИСТОЧНИК KP.RU